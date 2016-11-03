欧股触及逾三个月最低收低 连跌第八日

路透米兰/伦敦11月2日 - 欧洲股市周三连跌第八日，受累于两位美国总统候选人的支持率差距不断收窄的迹象，且马士基集团(Maersk)股价下挫，此前公布令人失望的业绩。

欧洲STOXX 600指数下滑1.1%，触及7月11日来最低水准，在交易日后段受打压，因美国原油库存录得纪录以来最大的单周升幅，令油价骤降。STOXX 600指数的跌势是今年迄今最长。

“由于美国民主党总统候选人希拉里当选总统的可能性有些下降，看到投资者的反应是避险，市场谨慎情绪加重，” City Index市场分析师Ken Odeluga说。

欧洲VSTOXX波动率指数触及7月来最高水准。

银行股是跌幅最大的板块之一，下挫2.4%，延续昨日跌势，意大利银行股和渣打银行(STAN.L)跌幅最前。

渣打银行下挫4.4%，令连续两日累计跌幅达到9.5%，该行季报疲弱，德意志银行和Natixis下调对渣打银行的目标价。

集装箱运输公司马士基集团劲跌7.2%，此前公司公布盈利不及预估。

英股富时100指数.FTSE收跌1.04%，法股CAC指数.FCHI收挫1.24%，德股DAX指数.GDAXI大跌1.47%。(完)