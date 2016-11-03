欧股触及逾三个月最低收低 连跌第八日

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/伦敦11月2日 - 欧洲股市周三连跌第八日，受累于两位美国总统候选人的支持率差距不断收窄的迹象，且马士基集团(Maersk)股价下挫，此前公布令人失望的业绩。
欧洲STOXX 600指数下滑1.1%，触及7月11日来最低水准，在交易日后段受打压，因美国原油库存录得纪录以来最大的单周升幅，令油价骤降。STOXX 600指数的跌势是今年迄今最长。
“由于美国民主党总统候选人希拉里当选总统的可能性有些下降，看到投资者的反应是避险，市场谨慎情绪加重，” City Index市场分析师Ken Odeluga说。
欧洲VSTOXX波动率指数触及7月来最高水准。
银行股是跌幅最大的板块之一，下挫2.4%，延续昨日跌势，意大利银行股和渣打银行(STAN.L)跌幅最前。
渣打银行下挫4.4%，令连续两日累计跌幅达到9.5%，该行季报疲弱，德意志银行和Natixis下调对渣打银行的目标价。
集装箱运输公司马士基集团劲跌7.2%，此前公司公布盈利不及预估。
英股富时100指数.FTSE收跌1.04%，法股CAC指数.FCHI收挫1.24%，德股DAX指数.GDAXI大跌1.47%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。