欧股上涨 受助于美国总统选举消息和公司业绩

路透米兰/伦敦11月7日 - 欧洲股市周一上涨，受助于银行股上升，因美国民主党总统候选人希拉里就邮件门不会面临刑事指控的消息，为她在11月8日总统选举上注入新的动能。

泛欧STOXX 600指数收涨1.5%。上周该指数录得2月来最大单周跌幅，因美国大选结果的不确定上升。

希拉里相对于共和党候选人特朗普的领先优势受到新的提振，因美国联邦调查局(FBI)周日称，没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。

“市场认为，FBI调查结果有助希拉里在明日选举中获胜，开盘时市场风险意愿增强，”荷兰合作银行分析师在报告中写道。

德意志银行分析师表示，如果希拉里当选美国总统，可能提振STOXX指数上升约5%，特朗普当选总统带来的不确定性，将令该指数下跌5-10%。周一多个民调显示希拉里支持率比特朗普领先3-6个百分点。

所有板块均上涨。银行股大涨2.7%，受助于汇丰控股劲升4.6%，汇丰控股周一公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。

意大利银行Intesa (ISP.MI)，法国巴黎银行(BNPP.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)升幅介乎3.7-5.9%。分析师表示，特朗普当选美国总统，政策的不确定性对银行股影响最大。

欧洲乘客数量最多的航空公司Ryanair (RYA.I)急升5.3%，此前公布良好的业绩。公司将长期成长预估上调10%，并表示，2月前向股东回馈额外5.5亿欧元。

荷兰邮政公司PostNL PRNL.AS攀升5.8%，此前公司拒绝比利时同业Bpost (BPOST.BR)的上调后的收报价，并公布强劲的业绩。

英股富时100指数.FTSE收涨1.7%，法股CAC指数.FCHI上升1.91%，德股DAX指数.GDAXI收高1.93%。(完)