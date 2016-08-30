欧股受美国升息预期拖累下跌 但Alstom上涨

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透米兰8月29日 - 欧洲股市周一下跌，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话提振美国今年加息预期，而法国阿尔斯通股价上涨，没有跟随大盘的跌势，此前宣布赢得一份合约。
泛欧STOXX 600指数收跌0.2%，回吐部份上日录得的涨幅，英国市场因假休市，欧洲股市整体交投清淡。
在美国怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上，美联储主席叶伦表示，近几个月升息的可能性增强，她没有具体说明美联储会在何时加息。之后，美联储副主席费舍尔表示，9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的，但他也指出，这要看未来经济数据的表现。
投资者表示，周五出炉的美国就业报告现在成为焦点，市场将从中寻找美国会否最早在9月加息的进一步线索。期货市场消化美联储9月加息的机率为33%，高于上周的18%。
“美国非农就业报告应该提供最后指引，告诉市场是否正确消化了9月升息的机率，”BayernLB分析师在一份报告中说。
欧洲STOXX 600油气指数.SXEP下跌0.6%，为跌幅最大的板块之一，受油价下跌拖累。大型油企道达尔(Total)(TOTF.PA)和Eni (ENI.MI)分别下滑0.9%和1%。
在上涨的企业中，法国阿尔斯通(ALSO.PA)劲升2.9%，该公司称，和美国铁路运营公司Amtrak签署了价值18亿欧元的合约，为后者设计和建造28部辆新的高速列车。
瑞典公司Fingerprint Cards(FINGb.ST)上涨4%，此前有媒体报导称，Fingerprint Cards的一客户准备在中国推出一款移动智能卡。
法股CAC指数.FCHI收跌0.4%，德股DAX指数.GDAXI收低0.41%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88911人民币)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。