欧股受美国升息预期拖累下跌 但Alstom上涨

路透米兰8月29日 - 欧洲股市周一下跌，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话提振美国今年加息预期，而法国阿尔斯通股价上涨，没有跟随大盘的跌势，此前宣布赢得一份合约。

泛欧STOXX 600指数收跌0.2%，回吐部份上日录得的涨幅，英国市场因假休市，欧洲股市整体交投清淡。

在美国怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上，美联储主席叶伦表示，近几个月升息的可能性增强，她没有具体说明美联储会在何时加息。之后，美联储副主席费舍尔表示，9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的，但他也指出，这要看未来经济数据的表现。

投资者表示，周五出炉的美国就业报告现在成为焦点，市场将从中寻找美国会否最早在9月加息的进一步线索。期货市场消化美联储9月加息的机率为33%，高于上周的18%。

“美国非农就业报告应该提供最后指引，告诉市场是否正确消化了9月升息的机率，”BayernLB分析师在一份报告中说。

欧洲STOXX 600油气指数.SXEP下跌0.6%，为跌幅最大的板块之一，受油价下跌拖累。大型油企道达尔(Total)(TOTF.PA)和Eni (ENI.MI)分别下滑0.9%和1%。

在上涨的企业中，法国阿尔斯通(ALSO.PA)劲升2.9%，该公司称，和美国铁路运营公司Amtrak签署了价值18亿欧元的合约，为后者设计和建造28部辆新的高速列车。

瑞典公司Fingerprint Cards(FINGb.ST)上涨4%，此前有媒体报导称，Fingerprint Cards的一客户准备在中国推出一款移动智能卡。

法股CAC指数.FCHI收跌0.4%，德股DAX指数.GDAXI收低0.41%。(完)