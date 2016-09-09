美股收低 苹果下跌盖过能源股上涨带来的提振

路透9月8日 - 美国股市周四收盘下跌，受累于苹果(AAPL.O)因最新款iPhone 7手机未能给投资者留下深刻印象而下跌，但能源股上涨限制了跌幅。

纳斯达克指数结束连续四天上涨的势头，因苹果(AAPL.O)下跌2.6%至105.52美元，录得6月24日以来最大单日百分比跌幅，当天英国公布退欧公投结果引发股市被大举抛售。

苹果表示，不会公布iPhone 7首周末销售数据，限制分析师对周三推出的iPhone 7受欢迎程度的早期分析。

标普资讯科技股指数.SPLRCT跌0.9%，是跌幅最大的板块，标普能源指数.SPNY升1.7%，跟随原油大涨的势态。

近几个月美国股市在窄幅区间内波动，因投资者尝试评估美国利率前景和美国经济体质。

“大家在想，美联储将在何时和是否会再次行动，”Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey说。

“市场对升息感到紧张，是因为上一次升息后发生的事。即便美联储仅升息了25个基点，看来都足以引发股市大跌。市场担心(下次加息)将造成类似的反应。”

近期疲弱的经济数据，加强对本月美联储政策会议将维持利率不变的观点。欧洲央行周四一如预期维持利率不变。

道琼工业指数.DJI下跌46.23点，或0.25%，至18,479.91点；标准普尔500指数.SPX挫4.86点，或0.22%，至2,181.30点；纳斯达克指数.IXIC下跌24.44点，或0.46%，至5,259.48点。

惠普企业(HPE.N)大跌3.2%，此前公司同意将其非核心软件资产与Micro Focus合并，该笔交易价值88亿美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，高于过去20日的平均日成交量60亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.20:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.03:1。

标普500指数成份股有13只触及52周新高，2只成份股触及新低；有109只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)