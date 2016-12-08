欧股涨至第四季高位 区内银行股指数触及11个月峰值

路透伦敦/米兰12月7日 - 欧洲股市周三攀升，区内银行指数触及11个月峰值，此前瑞士信贷称将进一步降低成本，且意大利银行股创下2011年中来最大两日涨幅。

STOXX欧洲600银行指数.SX7P上涨2.3%，盘中触及1月来最高水准，受助于瑞士信贷(CSGN.S)急升7.4%，此前该行宣布将再削减逾10亿瑞郎(9.91亿美元)成本。

意大利银行股.FTIT8300劲涨4.4%。两名知情人士周二表示，意大利当局准备斥资20亿欧元取得意大利西雅那银行(BMPS.MI)控股权，因在总理伦齐决定离任后，该行透过民间融资自救的希望更加渺茫。

“市场押注政府将出台一个系统性的一次性解决方案，”意大利券商ICBPI的分析师在报告中说。

自周一收盘以来，意大利银行股已累计暴涨约14%，创下2011年7月来的最大两日涨幅。

西雅那银行周三暴涨10.8%，昨日意大利银行股劲升9%，因在本周稍后欧洲央行货币政策会议前，以及意大利总理伦齐在公投失败后表示将辞职后出现空头回补。伦齐将在今日晚些时候请辞。

“两大政治事件结束，没有给市场造成灾难性影响。市场开始消化欧洲政局乱象，焦点重回经济。”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。

“从估值来看，欧洲股市较美国股市便宜，而股息收益也更具吸引力。从目前的情况看，市场正在进行地域性轮涨。”

欧洲汽车股.SXAP急升3.3%，至1月中来最高水准，投资者青睐其低估值，以及资金继续轮动到景气循环股。

泛欧STOXX 600指数收涨0.9%，为9月中来最高。

医疗保健股.SXDP下挫1%，之前美国候任总统特朗普称，将会“压低药品价格”。

欧洲股市普涨。德股DAX指数.GDAXI盘中触及一年高位，收盘劲升1.96%。法股CAC指数.FCHI收高1.36%，盘中触及11个月最高水准。英股富时100指数.FTSE大涨1.81%。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB盘中升至逾六个月最高水准。(完)