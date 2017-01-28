版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 28日 星期六 09:07 BJT

欧股因瑞银拖累银行股而收低 乐购急升

路透米兰1月27日 - 欧洲股市周五下跌，瑞银(UBSG.S)拖累银行股走低，此前该行公布全年盈利下降，但英国最大超市乐购(Tesco)急升，此前公司称将以37亿英镑收购一家供应商。

泛欧STOXX 600指数收低0.3%，但英股富时100指数.FTSE收涨0.3%，受乐购(TSCO.L)劲升9.3%提振，此前乐购称，同意收购批拨供应商Booker (BOK.L)，此交易将巩固公司在英国市场的领先地位。

Booker股价触及纪录高位，暴涨近16%，为STOXX指数升幅最大的成份股。

不过，瑞银股价下挫4.5%。该行公布2016年净利下降47%，但对2017年业绩的预估则较为乐观，因为其第四季净利好于市场预期。

根据摩根大通，59%已今布业绩的STOXX指数成份股企业的每股收益好于预期，较上年同期增长11%，超过三分二的企业的营收好于预估。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.29%，法股CAC-40指数.FCHI收低0.56%。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐