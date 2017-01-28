欧股因瑞银拖累银行股而收低 乐购急升

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透米兰1月27日 - 欧洲股市周五下跌，瑞银(UBSG.S)拖累银行股走低，此前该行公布全年盈利下降，但英国最大超市乐购(Tesco)急升，此前公司称将以37亿英镑收购一家供应商。
泛欧STOXX 600指数收低0.3%，但英股富时100指数.FTSE收涨0.3%，受乐购(TSCO.L)劲升9.3%提振，此前乐购称，同意收购批拨供应商Booker (BOK.L)，此交易将巩固公司在英国市场的领先地位。
Booker股价触及纪录高位，暴涨近16%，为STOXX指数升幅最大的成份股。
不过，瑞银股价下挫4.5%。该行公布2016年净利下降47%，但对2017年业绩的预估则较为乐观，因为其第四季净利好于市场预期。
根据摩根大通，59%已今布业绩的STOXX指数成份股企业的每股收益好于预期，较上年同期增长11%，超过三分二的企业的营收好于预估。
德股DAX指数.GDAXI收跌0.29%，法股CAC-40指数.FCHI收低0.56%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。