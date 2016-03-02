欧洲股市收升 银行股和矿业股领涨

路透米兰3月2日 - 欧洲股市周三上涨，之前大跌的银行股连续第五日攀升，而眼镜制造商Luxottica (LUX.MI)下调获利指引后大跌，成为跌幅最大的FTSEurofirst指数成份股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3 收涨0.7%，报1,341.88点，今日交投震荡，受助于尾盘油价逆转跌势。油价盘初下跌，因上周美国原油库存猛增。

“如果原油交易商摆脱库存数据的影响，这对油价甚至股市而言是非常利多的事，”Gain Capital分析师Fawad Razaqzada在报告中说。

FTSEurofirst指数在今年迄今仍下跌7%。

银行股.SX7P劲涨3.4%，此前欧洲央行(ECB)执委科尔称，央行了解市场担忧超低利率可能令银行获利承压。

一些投资者认为科尔的讲话暗示欧洲央行可能在下周会议上拿出支持银行的举措。

瑞士信贷CSGN.VX、西班牙国际银行集团 (SAN.MC) 和意大利裕信银行(CRDI.MI)上涨4.2-5.5%不等。

矿业股.SXPP劲升3.7%，因在中国本周宣布下调存款准备金率及其他结构性改革措施后，中国房地产市场出现反弹的迹象，提振金属价格上涨。

全球最大的眼镜生产商Luxottica (LUX.MI)大跌4.7%，是跌幅最大FTSEurofirst指数成份股，此前该公司下调其盈利预估，且宣布不派发特别股息。

英股富时100指数.FTSE小幅收低0.09%，至6,147.06点，法股CAC指数.FCHI上涨0.41%，至4,424.89点，德国DAX指数.GDAXI收升0.61%，至9,776.62点。(完)