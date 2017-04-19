欧股触及三周低位 因担忧英国提前大选和法国选举

路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎·梅要求提前大选，而法国总统选举首轮投票也将至。

泛欧STOXX 600指数收低1%，为十周来最大单日跌幅，英股富时100指数.FTSE重挫2.5%。

这是富时100指数在英国退欧以来表现最差的一天，此前英国首相特雷莎·梅要求在6月8日举行提前大选，称这是英国与欧盟进行退欧磋商之际，保证政治稳定的唯一途径。

英镑在提前大选消息发布后上涨，令在海外有收益的英国企业承压。

“英镑上涨，看似是因为市场预期，随着保守党扩大在议会中的多数席位，特雷莎·梅将不再受到党内硬退欧支持者的掣肘，从而使英国避免硬退欧，转而采用世贸组织贸易条款的可能性上升，一些人士担心硬退欧会打击英国经济，”Columbia Threadneedle多资产配置主管Toby Nangle说。

零售股和房屋建筑商股是富时100指数中唯一上升的两个板块，它们从英镑上涨中得益。马莎百货(MKS.L)、Barratt Development (BDEV.L)和Persimmon (PSN.L)上升0.9-1.9%不等。

交易商表示，英镑走弱未来可能对英国股市有利。

“我们仍然看多英国股市，”Berkeley Capital交易商John Moore说。

“如果英国有进一步不确定性，我们认为，英镑兑美元将会遭到些许抛售，英股富时100指数将从中得益。”

距离法国总统选举首轮投票还余下三日的时间，欧洲VSTOXX波动性指数触及去年12月来最高。

法股CAC 40指数.FCHI收跌1.6%，为近七个月来最大单日跌幅。

Ifop-Fiducial民调显示，中间派总统候选人马克龙在首轮投票中领先，支持率为23%，排第二的是极右翼候选人勒庞，支持率为22%，极左翼选人梅朗雄支持率为19.5%。

基本资源类股跌幅最大，下挫3.1%，分析师称，铁矿石价格骤降重压矿业股。

油气股跌2%，因预期美国产量上升，拖累油价下跌。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.9%。(完)