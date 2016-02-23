欧股受油价下跌和企业季报拖累收低 但交易所营运商股价走坚

路透米兰/伦敦2月23日 - 欧洲股市周二收低，因油价节节下跌且渣打银行(STAN.L)和必和必拓(BLT.L)的业绩令人失望，但交易所合并磋商的消息提振交易所营运商股价攀升。

渣打银行大跌6.7%，此前渣打银行公布2015年获利下降84%，因全球金融市场走软，大宗商品价格下跌以及贷款减计增加，持续打压该行营收。

必和必拓骤降6.1%，此前必和必拓削减中期派息75%，为1988年来首次削减派息，因石油、铁矿石、煤炭等原材料价格崩跌。必和必拓公布，2016会计年度上半年净亏损56.7亿美元，为逾16年来首次亏损。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3下跌1.3%，至1,289.04点，FTSEurofirst 300指数在尾盘扩大稍早的跌幅，因原油价格进一步下跌，此前沙特石油部长欧那密排除减产的可能性。FTSEurofirst 300指数在周一触及两周高位。

“近期从超卖水准释然性反弹后，我们预计欧股将在下月欧洲央行、美联储和日本央行政策会议前呈区间走势，”JCI Capital分析师Emanuele Rigamonti说。

德意志交易所(DB1Gn.DE) 和伦敦证券交易所集团(LSE)进行合并磋商的消息，带动德意志交易所股价劲升3.2%，伦敦证券交易所集团股价暴涨13%，也提振泛欧交易所(Euronext) (ENX.PA)和西班牙的BME(BME.MC)等其他交易所运营商的股价。

STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP下挫3.2%，是跌幅最大的板块，受累于必和必拓走低和基本金属价格下跌。STOXX欧洲600油汽类指数.SXEP下挫3.2%，因沙特石油部长欧那密排除减产的可能性，令原油价格大跌。

英股富时100指数.FTSE收低1.25%，至5,962.31点，法股CAC指数.FCHI收跌1.4%，至4,238.42点，德国DAX指数.GDAXI收挫1.64%，至9,416.77点。(完)