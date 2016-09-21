欧股在美日央行宣布政策决定前基本持平 意大利股市跑输

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰9月20日 - 欧洲股市周二基本持平，在周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行公布货币政策决定前，投资者保持谨慎。
本月市场波动加剧，因对美联储何时升息的预期变幻不定，不过，经济数据喜忧参半，令人怀疑全球最大经济体的体质，使本月加息的机率下降。
CME Group的FedWatch工具显示，利率期货市场消化的美联储在本周加息的机率为15%，12月升息的机率接近60%。
不过，一些投资者认为，仍存在周三美联储意外加息的可能性。
“将美联储升息预期推迟至12月，且押注未来三个月美国宏观经济数据仍然良好，可能是风险很高的押注，”SYZ Asset Management首席经济学家Adrien Pichoud说。
“我们认为意外加息是非常重大的风险，建议调整投资组合，限制风险资产敞口，特别是美国股票和新兴市场股票，”他补充说。
日本央行政策会议也倍受关注，它的决定将可能左右短期市场走势。摩根大通分析师Mislav Matejka本周稍早表示，日本央行可能令市场失望，且警告称，股市应该继续回吐夏季的涨势。
泛欧STOXX 600指数收低0.1%。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB下挫1.2%，在欧洲股指中表现最差。交易商称，在总理伦齐的宪法改革计划进行公投前的不确定性与日俱增。
意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)劲跌6.4%，是跌幅最大的意大利股票，因投资者担忧该行救助计划的可行性。
英国富时100指数.FTSE收高0.25%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.13%，德股DAX指数.GDAXI收高0.19%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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