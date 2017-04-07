欧股小幅收高 银行股因货币政策前景臆测而走势反复

路透伦敦4月6日 - 欧洲股市周四小幅收高，银行股走势反复，因欧洲央行总裁德拉吉的鸽派言论引发对区内货币政策前景的讨论。

泛欧STOXX 600指数由跌转升，收高0.2%，英股富时100指数.FTSE表现落后，收低0.39%，德股DAX指数.GDAXI收升0.11%。法股CAC-40指数.FCHI收涨0.58%。

银行股最初下跌，此前德拉吉的讲话暗示欧洲央行本月不会改变其政策信息，给收紧政策的市场预期浇了冷水。

不过，银行股反弹，因投资者的焦点转向欧元区利率的较长期预期。

“大家都知道欧元区货币政策的发展：终将会是收紧，”AFS Group分析师Arne Petimezas说。

欧元区银行股指数盘中下跌最多1.4%，收涨0.8%。较广泛的欧洲银行指数上涨0.3%，因英国银行股价下跌，带来压力。

尽管银行股走势反复，但德拉吉的鸽派言论支持地产股，推动该板块收高1.2%，至六个月高位。

“地产股反弹，因对利率可能开始进入快速上升阶段的担忧缓解，”Anthilia Capital Partners基金经理Giuseppe Sersale说。

欧洲股指脱离盘中低位，因商品股反弹，此前油价由跌转升。(完)