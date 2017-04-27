公司业绩提振欧洲股市 法股触及九年高位

路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering) (PRTP.PA)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。

泛欧STOXX 600指数收高0.5%，受奢侈品和金融股上涨支撑，今日公布的公司的业绩大多超过市场预期。

法股CAC 40指数.FCHI上涨0.2%，延续本周稍早的涨势，此前受投资者欢迎的中间派总统候选人马克龙入选5月7日的法国总统决选。预计他将赢得大选。

“25%的公司公布了季报，大部份业绩好于预期，”摩根大通全球股市策略师Emmanuel Cau说。

“几乎所有欧元区经济数据都有意外惊喜，这促使券商上调股票评级。”

开云集团(PRTP.PA)是升幅最大的STOXX指数成份股，暴涨近10%，触及历史高位，公司公布旗下古驰和圣罗兰品牌第一季营收意外强劲，扶助公司业绩好于市场预期。

其他欧洲奢侈品股全面上涨，受开云集团的动能带动，Moncler (MONC.MI)和菲拉格慕(SFER.MI)在意大利蓝筹股股指中升幅居前，LVMH (LVMH.PA)再创纪录新高，上涨0.8%。

瑞信(CSGN.S)上涨2.7%，跑赢欧洲银行股指数。瑞信为翘首以盼的欧洲银行业绩期揭开帷幕，该行计划筹资40亿美元。

欧洲银行股上涨，支撑欧洲股市，此前渣打银行公布第一季获利较上年同期增长一倍。

德银(DBKGn.DE)上涨2.3%，推动德股DAX指数.GDAXI触及纪录高位，该指数收高0.05%。德银将于周四公布首季业绩。

英股富时100指数.FTSE收高0.18%。(完)