欧股收低 因欧洲央行按兵不动及银行股下滑

路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。

泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，上日触及20个月高位。法股CAC指数.FCHI跌0.3%，从周三触及的九年高位下滑。

欧洲央行周四坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标，但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。

股市在央行总裁德拉吉记者会进行期间走势反复，不过，他的讲话没有为市场提供明确方向。

“德拉吉的言论令人困惑和前后矛盾。他承认经济前景改善，前景风险更为平衡，但没有进一步提及通胀前景，”Aberdeen Asset Management投资经理人James Athey称。

“现阶段，最好是不要只看眼前。今日的声明足以显示6月政策可能有实质性转变。”

德银(DBKGn.DE)下挫3.7%，尽管该行债券交易业务反弹带动净利增长超过一倍，但营收令人失望。

德银股价较去年9月低位上升近一倍。

SKF (SKFb.ST)、诺基亚(NOKIA.HE)和Subsea 7 (SUBC.OL)等公司业绩良好，带动股价上涨，因更多的投资者纷纷认同欧洲经济复苏的题材。

汤森路透数据显示，迄今大约20%的STOXX指数成份股企业公布了业绩，其中70%的业绩好于预期，19%不及预估。

英股富时100指数.FTSE收低0.71%。德股DAX指数.GDAXI收跌0.23%。(完)