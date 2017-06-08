欧股能源股下跌盖过银行股上涨的支撑 关注明日风险事件

路透伦敦6月7日 - 银行和公用事业股周三支撑欧洲股市，西班牙桑坦德银行(SAN.MC)宣布将收购受困同业--西班牙宝培拉银行POP.MC令投资者松一口气，提振银行股上涨。

STOXX 600指数下跌0.1%，受累于能源股在尾盘走低。在数据显示上周美国原油和汽油库意外增加后，油价急挫。

英股富时100指数.FTSE收低0.6%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.14%。法股CAC指数微幅收跌0.07%。

尽管桑坦德银行(SAN.MC)在交投震荡中下跌0.9%，宝培拉银行暂停交易，但欧洲银行股上涨0.7%，是表现最好的板块之一。桑坦德银行周三宣布收购受困同业--西班牙宝培拉银行，该行将进行约70亿欧元(79亿美元)增资来覆盖提升宝培拉银行财务状况所需的资本和拨备。

“作为一家银行，宝培拉银行频临破产，从过往经验来看，任何一家银行倒闭都会造成连锁反应，导致整个银行业忧心忡忡，投资者尤其会感到不安，”Accendo Markets研究部门主管Mike van Dulken说。

受宝培拉银行的消息提振，西班牙的Bankia (BKIA.MC)，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和法国兴业银行(SOGN.PA)上涨1-4.9%不等。

欧洲公用事业股也上涨，由德国E.ON (EONGn.DE)和莱茵集团(RWE)(RWEG.DE)领涨。这两家公司均劲升逾5%，此前德国宪法法院裁决一核燃料税不合法，可让两家公司追回60亿欧元现金。

投资者静待周四举行的英国大选和欧洲央行(ECB)政策会议。(完)