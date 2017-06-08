欧股能源股下跌盖过银行股上涨的支撑 关注明日风险事件

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦6月7日 - 银行和公用事业股周三支撑欧洲股市，西班牙桑坦德银行(SAN.MC)宣布将收购受困同业--西班牙宝培拉银行POP.MC令投资者松一口气，提振银行股上涨。
STOXX 600指数下跌0.1%，受累于能源股在尾盘走低。在数据显示上周美国原油和汽油库意外增加后，油价急挫。
英股富时100指数.FTSE收低0.6%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.14%。法股CAC指数微幅收跌0.07%。
尽管桑坦德银行(SAN.MC)在交投震荡中下跌0.9%，宝培拉银行暂停交易，但欧洲银行股上涨0.7%，是表现最好的板块之一。桑坦德银行周三宣布收购受困同业--西班牙宝培拉银行，该行将进行约70亿欧元(79亿美元)增资来覆盖提升宝培拉银行财务状况所需的资本和拨备。
“作为一家银行，宝培拉银行频临破产，从过往经验来看，任何一家银行倒闭都会造成连锁反应，导致整个银行业忧心忡忡，投资者尤其会感到不安，”Accendo Markets研究部门主管Mike van Dulken说。
受宝培拉银行的消息提振，西班牙的Bankia (BKIA.MC)，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和法国兴业银行(SOGN.PA)上涨1-4.9%不等。
欧洲公用事业股也上涨，由德国E.ON (EONGn.DE)和莱茵集团(RWE)(RWEG.DE)领涨。这两家公司均劲升逾5%，此前德国宪法法院裁决一核燃料税不合法，可让两家公司追回60亿欧元现金。
投资者静待周四举行的英国大选和欧洲央行(ECB)政策会议。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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