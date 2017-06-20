欧股下跌 因原油下跌重压能源股和矿业股

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月20日 - 欧洲股市周二下跌，受累于和油价息息相关的类股走低，泛欧指数在开盘大涨后逆转走势，终盘收跌。
欧元区绩优股STOXX50指数收低0.4%，欧元区STOXX指数下滑0.6%，从两周高位回落，回吐前日录得的大部分涨幅。
油价触及七个月低位，拖累欧洲油气股下挫超过2%，壳牌(RDSa.AS)跌2.3%，BP(BP.L)下跌2.6%。矿业股大跌超过3%。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理JonathanRoy说。
英股富时100指数.FTSE收低0.7%，受高权重商品股下跌打压。富时100指数是年内表现最差的欧洲主要股指。
在下跌的个股中，欧洲之星火车运营商Groupe Eurotunnel(GETP.PA)大跌6%，此前有第二家券商下调该公司评级。巴克莱给予该公司评级为“卖出”，称乘客流量放缓，和近期发生的武装袭击事件可能影响旅游业。
德股DAX指数.GDAXI收低0.58%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.32%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。