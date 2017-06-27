欧股收高 受雀巢消息和意大利银行交易提振

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透伦敦6月26日 - 欧洲股市周一上升，因意大利达成协议，清算两家陷入困境的地区银行，提振银行股上涨，消费品巨擘雀巢股价攀升至纪录高位，此前维权投资者促请公司作出改变。
意大利周日开始清算两家陷入困境的威尼托地区银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)(ISP.MI)打理。
意大利联合圣保罗银行股价大涨3.5%，欧元区银行指数升1.1%。
银行股上涨，扶助泛欧STOXX 600指数和欧元区绩优股STOXX 50指数分别收涨0.4%和0.5%，英股富时100指数.FTSE收升0.3%。
德国企业景气判断指数意外上升至纪录高位，进一步支持市场人气。德国智库IFO公布的报告显示，德国6月IFO企业景气判断指数从前月的114.6升至115.1，路透调查预估为114.4，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
德股绩优股指数.GDAXI收高0.3%。
雀巢(NESN.S)领涨STOXX指数，劲升4.3%。维权投资人洛布(Dan Loeb)旗下的Third Point披露持有逾1%的雀巢股权，促请雀巢提高利润率，回购股票和出售所持欧莱雅(L'Oreal)股权。
油价走坚支持能源股，但因油价稍后回稳，能源股回吐稍早涨幅，尾盘基本持平。
法股CAC指数收升0.56%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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