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欧股受金融股和矿业股提振收高 英国公司Carillion暴跌
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2017年7月11日 / 凌晨12点13分 / 1 天前

欧股受金融股和矿业股提振收高 英国公司Carillion暴跌

1 分钟阅读

路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周一收涨，金融股和基本资源股上涨提供支持，在公司并购消息繁多之际，一些券商发布的评论也驱动个别公司股价变动。

泛欧STOXX 600指数收高0.4%，和欧元区股市及绩优股STOXX 50指数的升幅相若。银行股强劲攀升，爱尔兰银行（Bank of Ireland）(BIRG.I)领涨，提振欧洲股指，基本资源股由跌转升，因金属价格走高。

在主要绩优股以外，英国中型建筑支援服务公司Carillion(CLLN.L)发布盈利预警和公司首席执行官离职，令股价暴跌近40%，成交放量。

航运公司马士基集团(Moeller-Maersk)跳涨4%至14个月高位，是最大升幅的STOXX指数成份股之一，此前高盛上调马士基集团及其对手Hapag(HLAG.DE)的目标价。

德国公共事业公司意昂集团(E.ON) (EONGn.DE)上涨2.2%，在表现强劲的公共事业股中涨幅居前，此前汇丰将该股的评级从“减持”上调至“买入”，称近期意昂股价下跌提供了“良好的买入机会”。

英股富时指数.FTSE收涨0.26%，德股DAX指数.GDAXI收高0.46%，法股CAC-40指数.FCHI上升0.4%。(完) 　

编译 利棣儿；审校 母红

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