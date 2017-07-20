欧股受公司业绩提振收高 科技股创下10个月来最大单日升幅

路透伦敦7月19日 - 一批欧洲公司公布良好的业绩扶助欧洲股指周三上涨，扳回上日录得的大幅跌幅，科技股创下10个月来表现最好的一天，且所有板块均上升。

泛欧STOXX 600指数升0.7%，绩优股STOXX 50指数攀升0.6%。

荷兰芯片制造商艾司摩尔(ASML)(ASML.AS)劲升6%，提振科技股。该公司公布第二季盈利好于预期，因制造商对其存储芯片的需求强劲。

科技股升2.2%，为去年9月来最好的单日表现，意法半导体(STM)(STM.MI)跟随艾司摩尔走高。

Georg Fischer(FIN.S)上半年盈利大幅增长，带动股价急升12.5%，为升幅最大的STOXX指数成份股。法国视频游戏制造商Ubisoft (UBIP.PA)最新公布的营收强劲，提振股价跳升逾9%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期总体欧洲企业第二季盈利较上年同期将增长7.9%，不计算能源企业的话，将增长5.6%。

“我们乐见这些公司业绩改善，欧洲的确正走出低谷，”Charles Hanover Investments合作伙伴Dafydd Davies说。

德国商业银行(CBKG.DE)下跌3.1%，是表现最差的德国DAX股指成份股，此前瑞银将该行评级下调至“中性”，这限制了银行股的升幅。

英股100富时指数.FTSE收高0.55%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.17%，法股CAC-40指数.FCHI上升0.83%。(完)