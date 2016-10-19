欧股由矿业股和银行股领涨 但博柏利下滑

路透米兰/伦敦10月18日 - 欧洲股市周二反弹，由矿业股和银行股领涨，但博柏利(BRBY.L)公布业绩后下滑。

泛欧STOXX 600指数上涨1.5%，至近一周最高水准。不过，该指数今年迄今仍下跌逾6%。

STOXX欧洲600基本资源指数急升2.8%扶助提振大盘，这是升幅最大的板块，因金属价格上涨，受中国信贷数据强劲和美元下跌提振。

欧洲油气类指数上扬1.1%，受助于汇率变动和一些分析师称市场供应过剩情况可能不是之前所想的严重。

“市场在区间内横盘整理的走势已经持续了几个月。不过，受创的股票和板块有所反弹，商品类股是其中之一，”Baader Bank股市策略师Gerhard Schwarz说。

嘉能可(GLEN.L)，Polymetal (POLYP.L)，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和ENI (ENI.MI)升幅介乎1.1-3.4%。

英国奢侈服饰品牌博柏利劲跌7.2%，尽管公司报告第二季零售销售升幅胜预期。

交易商表示，博柏利股价受创，因一些券商发表负面的报告。博柏利在截至9月底的六个月基础总销售下跌4%，因批发和许可证营收下降。

“除了汇率优势外，博柏利销售未能取得实质性成长，”Liberum分析师在一份报告中说，该公司估值偏高。

在周二下跌前，博柏利股价6月以来上涨接近50%。

欧洲600银行股指数上扬2.4%，是升幅第二大的板块，此前美银美林上调区内银行股评级至“增持”，因为持仓不多，意利大银行业重组取得进展。

英股富时100指数.FTSE收涨0.76%，法股CAC指数.FCHI收高1.32%，德股DAX指数.GDAXI收升1.22%。(完)