（修正）英国股市上涨 欧洲大陆股市下跌(10月7日)

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(修正译文措词，第一段应为“礼券及预付企业服务公司Edenred”)
路透伦敦10月7日 - 欧洲大陆股市周五下跌，礼券及预付企业服务公司Edenred (EDEN.PA)和廉价航空公司easyJet (EZJ.L)跌幅居前，但英镑闪跌，提振英股富时100指数.FTSE攀升。
泛欧STOXX 600指数收低0.9%，触及一周低位。该指数今年迄今跌幅约7%。
“目前欧股对我来说完全没有吸引力。企业盈利疲弱，经济也低迷，”ACIES Asset Management投资长Andreas Clenow说。
Edenred (EDEN.PA)劲跌7.2%，此前瑞银将该公司评级从“买入”下调至“中性”。easyJet大跌3.3%，该公司周四发出盈利警告后，券商下调对该公司的评级。
不过，英股富时100指数.FTSE没有受到拖累，上涨0.6%，因英镑贬值应该对英国出口商有利，带动英国跨国企业股价上涨。
英镑急跌，因市场重新担忧英国首相特雷莎·梅将支持“硬性退欧”。
德意志银行(DBKGn.DE)上扬0.5%，此前消息人士称，持有大量德银股权的卡塔尔投资者没有计划出售其股权，且如果德银决定增资，将考虑增加在德银的投资。
法股CAC指数.FCHI收低0.67%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.74%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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