（修正）英国股市上涨 欧洲大陆股市下跌(10月7日)

(修正译文措词，第一段应为“礼券及预付企业服务公司Edenred”)

路透伦敦10月7日 - 欧洲大陆股市周五下跌，礼券及预付企业服务公司Edenred (EDEN.PA)和廉价航空公司easyJet (EZJ.L)跌幅居前，但英镑闪跌，提振英股富时100指数.FTSE攀升。

泛欧STOXX 600指数收低0.9%，触及一周低位。该指数今年迄今跌幅约7%。

“目前欧股对我来说完全没有吸引力。企业盈利疲弱，经济也低迷，”ACIES Asset Management投资长Andreas Clenow说。

Edenred (EDEN.PA)劲跌7.2%，此前瑞银将该公司评级从“买入”下调至“中性”。easyJet大跌3.3%，该公司周四发出盈利警告后，券商下调对该公司的评级。

不过，英股富时100指数.FTSE没有受到拖累，上涨0.6%，因英镑贬值应该对英国出口商有利，带动英国跨国企业股价上涨。

英镑急跌，因市场重新担忧英国首相特雷莎·梅将支持“硬性退欧”。

德意志银行(DBKGn.DE)上扬0.5%，此前消息人士称，持有大量德银股权的卡塔尔投资者没有计划出售其股权，且如果德银决定增资，将考虑增加在德银的投资。

法股CAC指数.FCHI收低0.67%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.74%。(完)