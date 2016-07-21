欧股上涨 因业绩强劲的思爱普和ASML带动科技股走坚

路透伦敦7月20日 - 欧洲股市周三上涨，由科技股领涨，此前思爱普(SAP)(SAPG.DE)和ASML (ASML.AS)公布强于预期的季度业绩。

泛欧绩优股STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收涨1%，但两者今年迄今跌幅分别为7%和6%。

欧洲最大的软件公司思爱普急升5.7%，此前公司公布季度营业利润优于预期，受助于软件授权增加。扣除特殊项目后的第二季营业利润成长9%。

全球半导体设备主要供货商ASML劲升3%，因公司季度获利优于预期。

“迄今，欧洲企业获利好于预期，投资者聚焦在企业业绩指引，来判断市场可能的走向，”意大利裕信银行股市策略师Christian Stocker说。

“市场受到思爱普等一些企业的强劲业绩大幅提振，至少今日如此，科技股引领市场走坚。”

STOXX Europe 600科技指数.SX8P急升3.2%，是升幅最大的板块。

该指数自上周开始至今上涨近10%，主要是ARM Holdings ARM.L本周暴涨。

英国最高市值的科技公司ARM周一飙升41%，此前日本软银(9984.T)同意以320亿美元现金收购ARM。

科技股也受到微软业绩提振。微软周二公布，经调整后季度营收上升2.1%，因商业云计算业务快速增长，提振季度营收超过华尔街预期。

不过，矿业股下跌，抑制大盘升幅。

英美资源(AAL.L)挫跌4.8%，此前该公司下调其全年指引。必和必拓(BLT.L)跌2.3%，此前必和必拓称2016财年铁矿石产出较目标低300万吨。

鉴于英国公投结果为退欧，一些投资者对欧洲股市前景保持谨慎。Columbia Threadneedle Investments将其股票敞口从“加码”下调至“中性”，为五年来首次。

英股富时100指数.FTSE收升0.47%，德国DAX指数.GDAXI收涨1.61%，法股CAC 40指数.FCHI收升1.15%。(完)