欧股下跌 航空股走低盖过银行股上涨带来的支撑

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周四微幅下跌，大型航空股走低，盖过部分银行股上涨带来的支撑。欧洲央行支撑银行业的信号提振银行股上涨。
泛欧绩优股STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收低0.1%。
航空股下跌，因担心在上周法国尼斯袭击事件和土耳其政变失败后，一些消费者可能避免出国外游。伊斯兰国声称对法国尼斯袭击负责。
汉莎航空发出盈利警告后挫跌6%。法航荷航(AIRF.PA)大跌4.1%，easyJet (EZJ.L) 公布营收下跌后股价下滑5.3%。
“航空股受压，我们目前没有持有任何航空股，青睐科技股和医疗保健股，”Prime Partners首席投资长Francois Savary说。
欧元区银行股.SX7P 上涨，因欧洲央行周四维持利率不变，且暗示央行打算解决银行业的一些问题。
欧洲央行总裁德拉吉称，政府资金支持或是解决欧元区银行系统严重坏账问题方案的一部分。
英股富时100指数.FTSE收跌0.43%，法股CAC 40指数.FCHI收跌0.08%，德国DAX指数.GDAXI收涨0.14%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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