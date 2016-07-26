欧洲股市小涨 Ryanair上涨但能源股下滑

路透伦敦/米兰7月25日 - 欧洲股市周一小涨，低成本航空公司Ryanair发布利多财测后股价攀升，而William Hill因获同业收购意向而跳涨。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但在油价跌至两个半月低点后，油气股.SXEP扩大跌幅，该指数也从稍早触及的高位回落。

德国公布IFO企业信心调查显示，欧洲最大经济体对上月英国退欧公投引发的动荡表现出较强的韧性，德股DAX指数.GDAXI收高0.5%。

尽管德国7月IFO指数由6月的108.7降至108.3，但高于路透访查分析师预估的107.5。

Ryanair (RYA.I)表示今年仍有望创历来最高盈利后，股价大涨6.3%。

William Hill(WMH.L)跳升4.8%，此前线上博彩集团888 Holdings (888.L)和赌场运营商Rank Group (RNK.L)表示，他们有意竞购William Hill。

欧洲能源股指数.SXEP下挫2.1%，领跌各板块，因油价走软拖累油股大跌，荷兰皇家壳牌(RDSa.L)、道达尔(TOTF.PA)和Eni(ENI.MI)跌幅介乎1.4-2.2%。

英股富时100指数.FTSE收跌0.3%，法股CAC 40指数.FCHI收高0.16%。(完)