欧洲股市小涨 Ryanair上涨但能源股下滑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/米兰7月25日 - 欧洲股市周一小涨，低成本航空公司Ryanair发布利多财测后股价攀升，而William Hill因获同业收购意向而跳涨。
泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但在油价跌至两个半月低点后，油气股.SXEP扩大跌幅，该指数也从稍早触及的高位回落。
德国公布IFO企业信心调查显示，欧洲最大经济体对上月英国退欧公投引发的动荡表现出较强的韧性，德股DAX指数.GDAXI收高0.5%。
尽管德国7月IFO指数由6月的108.7降至108.3，但高于路透访查分析师预估的107.5。
Ryanair (RYA.I)表示今年仍有望创历来最高盈利后，股价大涨6.3%。
William Hill(WMH.L)跳升4.8%，此前线上博彩集团888 Holdings (888.L)和赌场运营商Rank Group (RNK.L)表示，他们有意竞购William Hill。
欧洲能源股指数.SXEP下挫2.1%，领跌各板块，因油价走软拖累油股大跌，荷兰皇家壳牌(RDSa.L)、道达尔(TOTF.PA)和Eni(ENI.MI)跌幅介乎1.4-2.2%。
英股富时100指数.FTSE收跌0.3%，法股CAC 40指数.FCHI收高0.16%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。