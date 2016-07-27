欧股微幅上涨 疗保健股和消费类股攀升盖过银行股下跌的压力

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透伦敦7月26日 - 欧洲股市周二上涨，大型医疗保健股和消费类股攀升，部份抵销对区内银行体系的持续忧虑。
泛欧绩优股STOXX 600指数收涨0.1%，FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升0.2%。
医疗保健股表现出色，为股指上涨带来最大的提振，丹麦胰岛素生产商诺和诺德(NOVOb.CO)攀升2.9%，此前券商Nordea预计该公司旗下的糖尿病药物Victoza很可能将进入美国的医保计划内。
一些消费类股和休闲股也表现出色，Hermes (HRMS.PA)、饮料生产商Campari (CPRI.MI)和运动服公司阿迪达斯(Adidas)均触及纪录高位。
Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths表示，这些类股上涨，因被视为相对“安全”，鉴于英国6月公投决定退欧对市场带来不确定。
其他交易商补充说，欧元区利率处于纪录低位扶助消费类企业，因低利率将鼓励大家愿意消费，尽管英国退欧令经济前景走弱。
不过，银行股面临新的压力，因周五欧洲银行压力测试结果将公布。
德国商业银行(CBKG.DE) 大跌4.5%，因该行公布第二季核心资本下降。
英股富时100指数.FTSE收涨0.21%，法股CAC 40指数.FCHI收高0.15%。德股DAX指数.GDAXI收高0.49%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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