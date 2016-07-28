欧股受良好业绩提振上扬 但德银因业绩欠佳走低

路透伦敦/米兰7月27日 - 欧洲股市周三上扬，受助于标致和LVMH等企业的良好业绩，但德意志银行公布疲弱业绩后走低。

泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收涨0.4%。

汽车股.SXAP劲扬2.2%，是涨幅最大的板块，因法国车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)急升9.5%，之前该公司公布上半年获利翻番。

大众汽车(VOWG_p.DE)等德国车商股价攀升，扶助汽车股权重很大的DAX指数.GDAXI收复上月英国公投退欧后的所有失地。

尽管菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)小幅上调了全年获利预估，但股价仍下跌1.9%，因仍担忧其在接近见顶的美国市场的敞口。

LVMH (LVMH.PA)大涨7.5%，之前该公司报告时尚服饰和皮具销售超预期，受助于美国的稳健需求等。

德意志银行(DBKGn.DE)跌幅居前，下跌超过3%，因该行第二季营收骤降，核心资本充足率仅小幅改善。

英股富时100指数.FTSE收涨0.39%，法股CAC 40指数.FCHI收高1.19%。德股DAX指数.GDAXI上扬0.7%。(完)