欧股受良好业绩提振上扬 但德银因业绩欠佳走低

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/米兰7月27日 - 欧洲股市周三上扬，受助于标致和LVMH等企业的良好业绩，但德意志银行公布疲弱业绩后走低。
泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收涨0.4%。
汽车股.SXAP劲扬2.2%，是涨幅最大的板块，因法国车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)急升9.5%，之前该公司公布上半年获利翻番。
大众汽车(VOWG_p.DE)等德国车商股价攀升，扶助汽车股权重很大的DAX指数.GDAXI收复上月英国公投退欧后的所有失地。
尽管菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)小幅上调了全年获利预估，但股价仍下跌1.9%，因仍担忧其在接近见顶的美国市场的敞口。
LVMH (LVMH.PA)大涨7.5%，之前该公司报告时尚服饰和皮具销售超预期，受助于美国的稳健需求等。
德意志银行(DBKGn.DE)跌幅居前，下跌超过3%，因该行第二季营收骤降，核心资本充足率仅小幅改善。
英股富时100指数.FTSE收涨0.39%，法股CAC 40指数.FCHI收高1.19%。德股DAX指数.GDAXI上扬0.7%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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