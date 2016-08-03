欧股大跌至三周最低 德国商业银行挫至纪录低点

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透伦敦8月2日 - 欧洲股市周二挫至三周低点，因多家大型企业发布疲弱业绩，德国商业银行(CBKG.DE)警告今年盈利将下滑后股价挫至纪录新低，领跌银行股。
德国商业银行急挫9.2%，此前该行表示，企业减少借贷及负利率环境殃及其营收，盈利会受到影响。
另外，在上周欧盟银行业压力测试后，投资人也担心该行的资本状况。德国商业银行为51家接受测试的银行中表现最弱的12家银行之一。
欧洲银行股指数.SX7P重挫3.4%，为表现最差板块，今年迄今跌幅超过30%。
瑞信(CSGN.S)跌6.2%，德意志银行(DBKGn.DE)下挫4.8%，也跌至收盘最低水准。下周这两家银行将被剔除出STOXX 欧洲50指数.STOXX50成份股，这对受困的银行板块又是一记重拳。德意志银行将是自1998年来首次被踢出该指数。
意大利西雅那银行暴跌16%，在欧洲银行股中跌幅最大，也收在历史最低水准。
泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收低1.3%，至7月12日来最低。
疲弱的财报殃及多个股票，德国零售商麦德龙(MEOG.DE)公布会计年度第三季意外亏损后股价急挫8.7%。
英飞凌(IFXGn.DE)大跌4.9%，其盈利和营收均不及预期。
在为数不多的上涨个股中，Eurofins Scientific (EUFI.PA)和Campari (CPRI.MI)在公布强劲业绩消息后均升至纪录新高。
英股富时100指数.FTSE收低0.73%，法股CAC 40指数.FCHI收挫1.84%。德股DAX指数.GDAXI收跌1.8%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
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