欧股受easyJet大跌拖累收低 但银行股表现出色

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透伦敦10月6日 - 欧洲股市周四下跌，因easyJet(EZJ.L)跌至逾三年最低水准，但之前受到重创的银行股连续第三日上涨。
STOXX 600指数周四开盘上扬，后收低0.4%，延续昨日跌势。昨日欧股和欧债受挫，因担心欧洲央行在结束购债计划前，可能缩减购债步伐。
低票价航空公司easyJet大跌近7%，之前公司称，预计今年全年盈利可能下跌超过25%，为2009年以来首次下跌。
同业IAG (ICAG.L)和Ryanair (RYA.I)分别跌3.9%和1.5%。
不过，欧洲银行股延续上日涨势，受花旗的利好评论带动。花旗将对欧洲银行股的评级上调至“加码”，该行称，有迹象显示，信贷周期改善和借贷活动增加，且银行估值偏低。
德意志银行(DBKGn.DE)上涨最多2.7%。此前柏林的消息人士，德国政府寻求与美国当局进行低调且顾及彼此颜面的会谈，想帮助德意志银行因销售有毒抵押债券而遭罚案迅速达成和解。
英股富时100指数.FTSE下跌0.47%，法股CAC指数.FCHI收低0.22%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.16%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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