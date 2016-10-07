欧股受easyJet大跌拖累收低 但银行股表现出色

路透伦敦10月6日 - 欧洲股市周四下跌，因easyJet(EZJ.L)跌至逾三年最低水准，但之前受到重创的银行股连续第三日上涨。

STOXX 600指数周四开盘上扬，后收低0.4%，延续昨日跌势。昨日欧股和欧债受挫，因担心欧洲央行在结束购债计划前，可能缩减购债步伐。

低票价航空公司easyJet大跌近7%，之前公司称，预计今年全年盈利可能下跌超过25%，为2009年以来首次下跌。

同业IAG (ICAG.L)和Ryanair (RYA.I)分别跌3.9%和1.5%。

不过，欧洲银行股延续上日涨势，受花旗的利好评论带动。花旗将对欧洲银行股的评级上调至“加码”，该行称，有迹象显示，信贷周期改善和借贷活动增加，且银行估值偏低。

德意志银行(DBKGn.DE)上涨最多2.7%。此前柏林的消息人士，德国政府寻求与美国当局进行低调且顾及彼此颜面的会谈，想帮助德意志银行因销售有毒抵押债券而遭罚案迅速达成和解。

英股富时100指数.FTSE下跌0.47%，法股CAC指数.FCHI收低0.22%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.16%。(完)