欧股下跌 因业绩疲弱打击培生和Marine Harvest

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月17日 - 欧洲股市周一下跌，因媒体集团培生(Pearson)(PSON.L)和挪威海产品公司Marine Harvest(MHG.OL)等公司发布看似疲弱的业绩更新，令股市受挫。
泛欧STOXX 600指数下跌0.7%，该指数今年迄今已经下跌约8%。
培生急挫8.4%，在英国富时100指数.FTSE和STOXX 600指数成份股中表现最弱，此前该公司警告称虽减支措施可以令公司维持全年展望不变，但业务环境艰难。
Marine Harvest股价下跌4.1%，此前公司下调了2016年的产量预估。
意大利银行股跑赢。富时意大利银行股指数周一上涨1.3%，但该指数今年迄今仍下挫近50%，因担心坏账水平高企。 合并交易活动推高意大利银行股。意大利裕信银行(CRDI.MI)确认正在就出售所持Bank PekaoPEO.WA股权进行磋商；Banco Popolare BAPO.MI和Banca Popolare di Milano PMII.MI股东批准了合并计划。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦上周五晚些时候有关需要采取激进措施来重建美国经济的讲话也令股市受挫。她的讲话提振了较长期美债收益率。
分析师称，英镑受“硬脱欧”的担忧拖累急挫，是普遍对欧洲股市感到担忧的一个原因。
“考虑到对硬脱欧的担忧，我预计市场将进一步下行，”Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths称。
英股富时100指数.FTSE下挫0.94%，法股CAC指数.FCHI收跌0.46%，德股DAX指数.GDAXI收挫0.73%。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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