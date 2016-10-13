欧股小幅收低 爱立信暴跌20%触及八年低位

路透伦敦/米兰10月12日 - 欧洲股市周三小幅下跌，爱立信(ERICb.ST)发出盈利预警后，股价跌至八年低位。

STOXX 600指数下跌0.5%，连续第二日下跌，今年迄今下滑约7.4%。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.5%。英股富时100指数.FTSE和英国富时250中型股指数皆收低约0.7%。

爱立信急跌20%，至2008年来最低水准，此前爱立信发布的初步季报显示，第三季营业利润骤降94%，而且核心网络部门销售额暴跌。

同业诺基亚(NOKIA.HE)下挫5.1%，将为6月27日来最大单日跌。

不过，汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)急升4.3%，此前Kepler Cheuvreux上调对汉莎航空的评级。

欧洲银行股指数持平，但意大利银行股跑赢， UBI Banca(UBI.MI)、Banco Popolare BAPO.MI和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)升幅上涨2.4-6%不等，此前花旗对意大利的银行发表有利的评论。

“资产品质开始改善，银行业的主要问题已是众所周知，并在目前低估值中已反映出来，即担忧系统稳定性，”花旗在报告中说。

今年意大利银行股在银行股中表现最差，因担心该国银行资本不足和坏账庞大。

法股CAC指数.FCHI下滑0.44%，(完)