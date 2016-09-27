欧洲股市下跌1.6% 德意志银行引领银行股下挫

路透伦敦9月26日 - 欧洲股市周一下跌，受大型银行股走低拖累，投资者担心美国的巨额罚款将对德意志银行的财务状况造成的影响，拖累其股价触及纪录低位。

泛欧STOXX 600指数下跌1.6%，至一周低位。该指数今年迄今跌幅为约7%。

德意志银行(DBKGn.DE)重挫超过7%，此前一家德国杂志报导称，德国总理默克尔排除了政府协助德银的可能性，否认会干预美国司法部正对德银进行的调查。

“政治支持可能在与美国司法部协商和解方案时帮德银一把，”Kairos Partners基金经理Federico Trabucco说。“在最终的和解金额和该行将如何支付这笔罚款等信息明了之前，最好不要碰德银股票。”

德银周一表示，在与美国当局就其提出的要求德银支付140亿美元罚款的磋商中，不需要德国政府的帮助，目前还没有考虑增资。

STOXX欧洲600银行指数.SX7P急跌2.3%。

英国莱斯银行集团(LLOY.L)大跌3.1%，此前高盛将其评级从“中性”下调至“卖出”。

Mirabaud Securities的欧洲股市销售主管Rupert Baker预计，在11月美国大选结果揭晓前，欧洲股市上涨的空间不大。今日稍晚，民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普将进行首轮电视辩论。

英国富时100指数.FTSE收低1.32%，法股CAC-40指数.FCHI收跌1.8%，德股DAX指数.GDAXI下跌2.19%。(完)