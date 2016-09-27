欧洲股市下跌1.6% 德意志银行引领银行股下挫

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月26日 - 欧洲股市周一下跌，受大型银行股走低拖累，投资者担心美国的巨额罚款将对德意志银行的财务状况造成的影响，拖累其股价触及纪录低位。
泛欧STOXX 600指数下跌1.6%，至一周低位。该指数今年迄今跌幅为约7%。
德意志银行(DBKGn.DE)重挫超过7%，此前一家德国杂志报导称，德国总理默克尔排除了政府协助德银的可能性，否认会干预美国司法部正对德银进行的调查。
“政治支持可能在与美国司法部协商和解方案时帮德银一把，”Kairos Partners基金经理Federico Trabucco说。“在最终的和解金额和该行将如何支付这笔罚款等信息明了之前，最好不要碰德银股票。”
德银周一表示，在与美国当局就其提出的要求德银支付140亿美元罚款的磋商中，不需要德国政府的帮助，目前还没有考虑增资。
STOXX欧洲600银行指数.SX7P急跌2.3%。
英国莱斯银行集团(LLOY.L)大跌3.1%，此前高盛将其评级从“中性”下调至“卖出”。
Mirabaud Securities的欧洲股市销售主管Rupert Baker预计，在11月美国大选结果揭晓前，欧洲股市上涨的空间不大。今日稍晚，民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普将进行首轮电视辩论。
英国富时100指数.FTSE收低1.32%，法股CAC-40指数.FCHI收跌1.8%，德股DAX指数.GDAXI下跌2.19%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。