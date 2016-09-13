欧股连跌第三日 但脱离日内低位

路透米兰/伦敦9月12日 - 欧洲股市周一收在两周最低水准，延续上周跌势，投资者担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在短期内加息。

欧洲股市连续第三日下跌，此前公债市场遭到抛售，因预期美联储可能在下周加息，以及欧洲央行可能放慢刺激步伐。

STOXX 600指数收低0.95%，基本资源.SXPP和银行.SX7P等对经济成长十分敏感的板块领跌。

不过，该指数稍早触及一个月低位后反弹，因一些投资者称抛售可能短暂。

“通常情况下，当市场呈区间走势时，逢低买入是很好的策略，直至最后的下跌转变为抛售，”IG市场分析师Chris Beauchamp说。“下跌可能持续几天，但当成交量增加，且有低吸买盘浮现时，市场出现新一波涨势我不会感到意外。”

德国上市的E.ON (EONGn.DE)跌幅最大，重挫14.8%，此前公司剥离其Uniper分支。Linde(LING.DE)跌7%，因该公司和Praxair的合并磋商破裂。

英股富时100指数.FTSE收跌1.12%，法股CAC-40指数.FCHI收挫1.15%，德股DAX指数.GDAXI收跌1.34%。(完)