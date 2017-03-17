欧股触及15个月最高收位 此前美联储升息和荷兰大选

路透伦敦3月16日 - 欧洲股市周四触及15个月最高水准，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)没有暗示会加快收紧货币政策，荷兰中间偏右首相吕特在选举中获胜。

泛欧STOXX 600指数收升0.7%，报377.73点，此前触及2015年12月来最高377.76点。

荷兰股指AEX指数.AEX上升0.6%，触及逾九年最高水准，德股DAX指数.GDAXI和法股CAC 40指数.FCHI触及2015年中来最高，分别收涨0.61%和0.56%。

荷兰中间偏右首相吕特在周三大选中击败了反伊斯兰和反欧盟的威尔德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。

美联储周三进行三个月来第二次升息，但并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐。

基本资源类股上涨，受美元兑主要货币骤降提振。美元对美联储的升息前景作出反应。

英美资源(AAL.L)是升幅最大的欧洲个股，劲涨8.6%，此前印度亿万富翁、Vedanta Resources (VED.L)的大股东Anil Agarwal表示，将透过其Volcan Trust买入最多20亿英镑的英美资源股票。此举将令Volcan Trust成为英美资源第二大股东，仅次于南非的Public Investment Corp。

英美资源提振欧洲基本资源股上涨，该指数攀升3.3%，是升幅最大的板块。

安托法加斯塔矿业(ANTO.L)，Fresnillo (FRES.L)，必和必拓(BLT.L)和Randgold Resources (RRS.L)升幅介乎2%-4.7%。

美联储加息，刺激银行股.SX7P上涨1%，意大利银行BPER Banca (EMII.MI)和西班牙国际银行集团(SAN.MC)升幅居前。

汉莎航空(LHAG.DE)上扬5.2%，此前该公司公布净债务状况改善，且上调财测，又表示，尽管机票价格下降和燃料费上升，但预计公司盈利仅小幅下降。

英股富时100指数.FTSE收涨0.64%。(完)