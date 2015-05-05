欧洲股市收挫 希腊股指重挫3.9%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月5日 - 欧洲股市周二下滑，因对希腊财政的担忧重燃，打压欧元区股市。
希腊指标ATG指数.ATG大跌3.9%，因担心希腊同国际债权人试图达成协议的谈判陷入僵局。
因金融时报报导称，除非欧洲国家同意减记更多希腊债务，否则国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的一项金援。
希腊政府官员称IMF希望减计希腊债务价值，但欧盟执委会反对这种减免债务的做法。未能达成妥协的责任完全归咎于欧盟和IMF等机构。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，IMF日前曾警告希腊财政状况正在恶化，但他否认IMF坚持要求进一步减免债务。
在美国公布3月贸易逆差扩阔至约六年半最大，显示经济首季出现萎缩后，股市也承压。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.6%，报1,555.46点。
德股DAX指数.GDAXI大跌2.51%，报11,327.68点。法国CAC指数.FCHI收挫2.12%，收报4,974.07点。英国富时100指数.FTSE收低0.84%，报6,927.58点。
瑞银UBSG.VX升3.8%，之前瑞银公布其季度盈利为约五年最高。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。