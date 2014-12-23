欧洲股市收高 但希腊选举的不确定性限制升幅

路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周二收高，但希腊股市下滑限制了欧股的升幅，希腊提前大选可能给希腊救助计划带来风险的前景打压了希腊股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,374.80点。今年迄今，该指数上扬了4.4%。

西班牙和葡萄牙强劲的经济消息扶助整体欧股走强。

西班牙央行上调了经济预估，而葡萄牙财赤缩小。

不过希腊指标股指ATG.ATG表现不及其他欧元区股市，因希腊政局的不确定性。该指数今日收挫1.7%，在12月的第二周暴跌约20%。

希腊总理萨马拉斯为争取独立派议员的支持，提出如果他们支持总统候选人迪马斯(Stavros Dimas)，萨马拉斯愿意延揽这些独立派议员入阁，并在明年底时举行选举。但是这样的政治筹码只比第一回合投票为迪马斯多了八张支持票。

迪马斯是本次总统选举唯一候选人，而外界原本就不看好他可在第二轮投票中过关。他获得168张同意票，所需的得票门槛是200张。12月29日将进行第三轮投票，虽然当选门槛降至180张同意票，但就算如此，迪马斯可能也很难过关。

英国富时100指数.FTSE收升0.33%，收报6,598.18点。法国CAC指数.FCHI涨1.42%，收报4,314.97点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.57%，收报9,922.11点。

葡萄牙PSI-20股指.PSI20上扬1.8%，西班牙IBEX指数.IBEX也升1%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。