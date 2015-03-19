STOXX欧洲600指数升至15年高位 受意大利股指大涨带动

路透伦敦/巴黎3月19日 - 欧洲股市一主要股指周四升至15年最高水准，受意大利股市大涨带动，意大利轮胎生产商Pirelli和公用事业公司Enel (ENEI.MI)劲升。

Enel收高1.9%，此前该公司表示目标在未来五年透过专注于新兴市场和绿色能源来增加获利和派息。

Pirelli收高3.3%，并一度触及25年高位，此前一意大利日报报导该公司正研究重组计划，包括引入一亚洲合作伙伴、推出买断方案将集团私有化。

两家股票扶助意大利FTSE MIB指数.FTMIB收高1.1%，表现优于所有其他主要欧洲股指。

STOXX欧洲600指数收高0.6%，报400.83点，盘中触及2000年9月来最高的402.09点。

德股DAX指数.GDAXI跑输，收低0.2%，报11,899.40点，因西门子SIEGnDE>和K&S (SDFGn.DE)回落，投资人担心商品价格下滑对其获利的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.46%，报1,597.56点。

英国富时FTSE 100指数.FTSE收涨0.25%，收报6,962.32点，该指数盘中触及纪录高位，因之前英国央行首席经济学家的讲话压制了短期升息的预期。

法国CAC 40指数.FCHI收高0.07%，报5,037.18点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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