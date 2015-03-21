欧洲股市延续升势 因投资资金涌入

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎3月20日 - 欧洲股市周五上扬，欧元区股市轻松跑赢，因全球投资者押注欧元走软将提振区内经济和企业获利。
希腊ATG指数.ATG急升2.9%，因希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。
美银美林称，欧洲股市基金过去一周录得54亿美元的资金净流入，过去10周累计流入420亿美元，因市场预期，欧洲央行的资产购买行动将重振区内经济复苏。
“既然投资者对美联储未来收紧货币政策步伐的担忧缓解，股市今年的涨势可能会持续。我们将看到投资资金继续流入欧洲，”巴克莱法国的董事Franklin Pichard表示。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%，报1,610.93点，为2007年中以来最高收位。德国DAX指数.GDAXI收涨1.18%，报12,039.37点。西班牙IBEX指数.IBEX急升3%。
德国DAX指数年内迄今累计攀升23%，远强于标普500指数.SPX同期录得的2.6%的涨幅。
欧元兑美元过去一年累计下跌约25%。这应能大幅提振欧元区企业的获利，因为区内企业约50%的获利来自海外。
法国CAC指数.FCHI上扬1.0%，收报5,087.49点。
英国富时100指数.FTSE收涨0.86%，报7,022.51点，盘中触及纪录高位，且有史以来首次收在7,000点心理关口之上。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)