欧洲股市高位回落 汽车股走低和对希腊的担忧挥之不去

路透伦敦3月23日 - 欧洲股市周一从数年高位回落，因汽车股受欧元走强拖累走低，且对希腊的忧虑促使投资者锁定获利。

STOXX Europe 600汽车股指数.SXAP跑输大盘，年内迄今累积回落约30%。大众汽车(VOWG.DE)劲挫3.4%，标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen)下跌2.3%。

欧元兑美元过去一年急跌约25%，使汽车出口价格下降，扶助提振汽车行业。

不过，欧元周一反弹，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员表示，不确定美元兑欧元还有多大的上涨空间。

交易商称，希腊问题的不确定性挥之不去，这也拖累欧洲股市的表现。

希腊总理齐普拉斯周一与德国总理默克尔会晤。之前，齐普拉斯警告称，若无金援，希腊可能无法偿还即将到期的债务。

“股市涨幅过大过快，我们只是稍作喘息。希腊问题仍未解决，可能导致市场在短期回调，”瑞士的银行Bordier的首席投资长Michel Juvet表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.7%，报1,600.24点，上周五触及七年半高位1,613.80点。

德国DAX指数.GDAXI也收跌1.19%，报11,895.84点，该指数上周五触及纪录高位12,219.05点。

意大利轮胎公司PirelliPECI.MI上扬1.8%，之前中国化工集团同意以71亿欧元的价格收购该公司。

法国CAC指数.FCHI回落0.65%，收报5,054.52点。英国富时100指数.FTSE收涨0.22%，报7,037.67点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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