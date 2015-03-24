欧股收涨 因欧元区数据令人鼓舞

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透伦敦3月24日 - 欧洲股市周二上扬，收盘逼近近期触及的七年半高位，因德国和法国制造业数据超预期，盖过了疲弱中国制造业数据造成的拖累。
股市从早盘跌势中反弹，因采购经理人数据显示，3月德国民间部门扩张速度为7月以来最快，法国民间部门连续第二个月扩张。
“今日的数据进一步显示，欧洲经济已走上了复苏之路，我们正向正确的方向迈进。这也支持了我们所持的2015年欧洲企业获利将有惊喜的观点，”HSBC Global Research股市策略师Robert Parkes表示。
“股价已经不低，但估值尚未过高，我们认为欧洲股市未来几个月还有进一步上行的潜力，”他补充说。
德国DAX指数.GDAXI上扬0.92%，收报12,005.69点，表现强于FTSEurofirst 300指数.FTEU3，后者收涨0.3%，报1,604.36点。该指数稍早回落至1,592.51点，因中国制造业数据不佳。
资源股走低，欧洲资源股指数.SXPP下跌1.2%。力拓(RIO.L)和英美资源(AAL.L)分别急跌2%和1.8%，之前公布的数据显示，3月中国制造业活动放缓至11个月低位。
欧元区的环境变得十分有利：低利率、欧元走软以及商品价格回落，加之欧洲央行采取的强有力行动，”Diamant Bleu Gestion的基金经理兼总裁Christian Jimenez表示。
法国CAC指数.FCHI上扬0.67%，收报5,088.28点。英国富时100指数.FTSE收跌0.26%，报7,019.68点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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