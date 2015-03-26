欧洲股市连跌第二日 科技股跌幅居前

路透巴黎3月26日 - 欧洲股市周四下滑，延续昨日跌势，因投资人担心今年大涨的科技股等成长板块的估值水准。

不过尾盘欧元区股指努力缩小跌幅，因欧元兑美元扭转升势，再度下滑。

诺基亚NOK1V.HE、阿尔卡特－朗讯ALUA.PA、意法半导体(STM.PA)、ARM ARM.L和ASML (ASML.AS)跌幅介乎1.9-4.9%。

得益于欧元在过去一年大跌，欧洲科技股自10月中来已经大涨42%，表现超过整体市场，并令该板块估值比率远高于长期均值。

根据汤森路透Datastream，科技股未来12个月预估市盈率为20.4倍，高于10年均值16.2倍，而STOXX欧洲600指数成份股的预估市盈率为16倍。

Barclays France董事Franklin Pichard表示，“随着欧元反弹以及股指接近七年高位，投资人开始考虑高股价已经反映了大量利好消息，是时候锁定一些获利了。”

“欧元反弹可能成为欧股回落的重大诱因。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.8%，报1,574.26点，盘中一度大跌逾2%。

德股DAX指数.GDAXI收低0.18%，报11,843.68点，法国CAC指数.FCHI下挫0.29%，收报5,006.35点。英国富时100指数.FTSE大跌1.37%，报6,895.33点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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