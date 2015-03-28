欧洲股市受诺和诺德带动收涨 但本周录得今年最大单周跌幅

路透伦敦3月27日 - 欧洲股市主要股指周五结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,576.86电，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。

欧股过去两日连跌，FTSEurofirst 300指数累积回落1.9%，因欧元反弹促使投资者在近期上涨后锁定获利。

周五也是先扬后抑，FTSEurofirst 300指数回吐早盘录得的部分涨幅，因欧元EUR=逆转早盘跌势，上扬0.3%。

FTSEurofirst 300指数本周收跌，仅为今年以来第三次。

诺和诺德(NOVOb.CO)跳涨10.4%，之前该公司称，将在下个月向美国监管机构提交其胰岛素新药Tresiba的临床试验临时数据。

运动品零售商阿迪达斯(ADSGn.DE)上扬2.8%，至九个月高位，因多家券商上调该股目标价。

矿业股逆市回落，嘉能可(RIO.L)和英美资源(AAL.L)双双回落3%。

德股DAX指数.GDAXI收高0.21%，报11,868.33点，法国CAC指数.FCHI上扬0.55%，收报5,034.06点。英国富时100指数.FTSE跌0.58%，报6,855.02点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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