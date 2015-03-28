欧洲股市受诺和诺德带动收涨 但本周录得今年最大单周跌幅

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透伦敦3月27日 - 欧洲股市主要股指周五结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,576.86电，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。
欧股过去两日连跌，FTSEurofirst 300指数累积回落1.9%，因欧元反弹促使投资者在近期上涨后锁定获利。
周五也是先扬后抑，FTSEurofirst 300指数回吐早盘录得的部分涨幅，因欧元EUR=逆转早盘跌势，上扬0.3%。
FTSEurofirst 300指数本周收跌，仅为今年以来第三次。
诺和诺德(NOVOb.CO)跳涨10.4%，之前该公司称，将在下个月向美国监管机构提交其胰岛素新药Tresiba的临床试验临时数据。
运动品零售商阿迪达斯(ADSGn.DE)上扬2.8%，至九个月高位，因多家券商上调该股目标价。
矿业股逆市回落，嘉能可(RIO.L)和英美资源(AAL.L)双双回落3%。
德股DAX指数.GDAXI收高0.21%，报11,868.33点，法国CAC指数.FCHI上扬0.55%，收报5,034.06点。英国富时100指数.FTSE跌0.58%，报6,855.02点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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