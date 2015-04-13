欧洲股市升势大幅放缓 因中国数据疲弱

路透伦敦/巴黎4月13日 - 欧洲股市涨势周一大幅放缓，因中国贸易数据疲弱拖累矿业股表现，但企业并购活动扶助泛欧绩优股指微幅上升。

诺基亚NOK1V.HE劲涨2.5%，券商传言该公司可能出售地图业务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.1%，报1,647.14点，在上周上涨3.7%后涨势大幅放缓。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。报告加重投资者对全球第二大经济体和全球最大金属消费国经济成长放缓的忧虑。

资源相关企业股价跌幅居前，必和必拓(BLT.L)和英美资源集团(AAL.L)分别劲跌3.2%和2.3%。

花旗集团将金属和矿业股评级下调至“中性”，加重矿业股的压力。

分析师还支持诺基亚出售地图业务是阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)将整固其无线业务的前奏的想法，阿尔卡特-朗讯扬升1%。

爱尔兰包装公司Smurfit Kappa (SKG.I)上涨2%，受并购臆测带。德国广播技术供应商Orad Hi-Tec OHTI.DE同意被美国Avid Technology收购后，前者股价暴涨35%。

英国富时100指数.FTSE收跌0.36%，报7,064.30点。法国CAC 40指数.FCHI收高0.26%，收报5,254.12点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.29%，报12,338.73点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。