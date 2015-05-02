欧洲主要股市休市 英股小涨

路透伦敦5月1日 - 德国和法国等欧洲主要股市周五休市，英股小幅收高，受莱斯银行(LLOY.L)和矿业股提振，但在下周英国大选前的谨慎情绪限制了英股升幅。

莱斯银行公布的盈利超过分析师预估后，该股大涨7.1%。

英美资源集团(AAL.L)和力拓(RIO.L)等矿业股大涨，因数据显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月，并连续两个月位于荣枯线上方，生产指数连续回升但订单表现不佳，需求仍然不足。数据巩固了对中国将采取进一步措施支撑经济的预期。

英股富时100指数.FTSE收高0.4%，报6,985.95点。

民调显示，首相卡梅伦所属的保守党与反对党工党的支持率呈胶着状态。

保守党承诺如果赢得大选，将在2017年底前就英国欧盟成员国身份举行公投，这给市场带来进一步风险。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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