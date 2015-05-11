欧洲股市大多收低 空客引领法国股市大跌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦/爱丁堡5月11日 - 欧洲股市周一大多收低，法国股市跌幅最大，因此前一军机坠毁拖累空客股价大跌。
在中国降息后，矿业股走强扶助支撑市场。中国是全球最大的金属消费国。
空客(AIR.PA)大跌2.1%，周六一空客A400M军用运输机在西班牙塞维利亚附近坠毁，四名机组成员死亡。
空客领跌法股，法国CAC指数.FCHI收低1.23%，报5,027.87点。
其他欧元区股指也承压，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.7%。德国DAX指数.GDAXI下滑0.31%，报11,673.35点。
对希腊债务谈判僵局的担忧持续，拖累希腊指标ATG指数.ATG下挫2.5%。希腊财长承认周一欧元区财长会议不太可能达成希腊债务协议。
尽管欧元区主要股指均下挫，但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.31%，报1,595.64点，受英国矿业股支撑。
英国富时100指数.FTSE收低0.24%，报7,029.85点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。