欧洲股市小涨 希腊和德国股市攀升

路透伦敦5月18日 - 欧洲股市周一小涨，因投资者对希腊与债权人达成协议的乐观情绪增强，尽管能源股业绩，以及部分银行将开始发售新股打压投资者信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,579.92点，德国DAX指数上扬1.29%，收报11,594.28点。

近期债券市场震荡下行削弱欧洲股市的上行动能，FTSEurofirst 300指数自4月峰值回落了4%。

希腊股市在早盘下跌后反弹，主要股指.ATG收涨1.6%。欧盟称希腊在债务磋商中“更加有建设性”，但否认一则援引交易商的报导。报导称欧盟执委会准备让步以与希腊达成债务协议。

“我们认为，今年‘希腊退欧’的可能性仍然很低，但随着救助磋商继续，且现金紧缺的问题日益严峻，波动性可能增加，”RBS的分析师在给客户的报告中写道。

金融股波动尤为剧烈，Monte dei Paschi (BMPS.MI)急跌3%，该行计划在下周开始发售新股。法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)回落1-3%。

野村分析师Jon Peace基于估值的原因周一将法农信的评级调降至“中性”，但仍将法国兴业留在该行的买入名单中。

不过，德国DAX指数.GDAXI表现出众，受助于德意志银行分析师将大众汽车的目标价从230欧元上调至280欧元后，该股急升3%。

英国富时100指数.FTSE收涨0.12%，报6,968.87点。法国CAC指数.FCHI攀升0.37%，收报5,012.31点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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