欧股连续第二周上涨 联合利华受并购消息提振飙升

路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。

泛欧STOXX 600指数上涨12点，百分比涨幅基本为零，收位迫近周三触及的13个月高位。

欧股的此轮涨势，受助于公司季报强劲，企业并购活动升温，稳健的经济数据提振矿业和银行股等景气循环板块。

最好的例子是卡夫亨氏(KHC.O)意外提出以1,430亿美元收购联合利华(ULVR.L)。联合利华拒绝了卡夫亨氏的提议，称每股50美元的收购价过低。

在伦敦上市的联合利华股价暴涨13.4%，触及纪录高位，创下30年来表现最好的一日，带动家居和个人用品类急升2.8%，触及新高。

企业季报也提振股价，特种塑料配件和包装产品生产商益升华(Essentra)是升幅最大的STOXX 600指数成份股，公司公布业绩后，股价暴涨近15%。

不过，银行股和商品相关类股下跌，欧洲STOXX银行指数.SX7P下跌0.9%，投资者连续第二日获利了结，该指数周三升至三周高位，因美国下月升息的预期不断升温。

渣打银行(STAN.L)，Bank of Ireland(BKIR.I)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)跌幅介乎2.7%-4.4%。

矿业股.SXPP下跌1.1%，在本周稍早上涨至逾两年高后回软。铜价周五下滑，因为部分市场人士获利了结，但中国需求可能强劲料将支撑价格。

英股富时100指数.FTSE收升0.3%，德股DAX指数.GDAXI收盘基本持平，法股CAC-40指数.FCHI下跌0.65%。(完)