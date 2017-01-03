欧股主要股指新年首日创新高 制造业数据强劲带来好兆头

路透伦敦1月2日 - 欧洲主要股指周一在清淡市况中触及新高，强劲的制造业数据在2017年第一个交易日提振市场信心。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB收高1.7%，并触及2016年1月以来最高水平。德国DAX指数.GDAXI收涨1%，盘中触及将近17个月来最高点。法国CAC指数.FCHI上涨0.4%，盘中一度涨至13个月高点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.6%，为2015年12月以来最高水准，宏观经济好转帮助提振大盘。泛欧STOXX 600指数上涨0.5%，并且守在一年高位。

英国及瑞士股市周一休市。

IHS Markit的2016年12月制造业采购经理人指数(PMI)为54.9，为2011年4月以来最高，而且远高于50的荣枯分水岭。该指数11月时为53.7。

德国制造业增长幅度达到近三年最高，受到亚洲及美国需求的推升。法国制造业触及五年半高点，意大利制造业活动也创6月以来最快增长速度。

“今年第一个交易日就见到一些良好经济数据，是非常好的事。这改善了人气，或将帮助市场在未来数月创新高，”BNP Paribas Fortis首席分析师Koen De Leus称。

“不过，前路看来仍有崎岖，因为欧洲还存在数个政治风险。我对今年欧洲股市的看法是正面的，欧股相比美股估值仍较具吸引力，企业利润率正逐渐好转，欧元汇价较低也带来帮助。”

意大利股市受到国内银行股的提振而大涨。意大利银行股指数.FTIT8300跳升2.3%，受到新合并的银行Banco BPM(BAMI.MI)首日交易大涨9.1%的推升。(完)