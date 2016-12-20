欧股从11个月高位回落 意大利西雅那银行暴跌

路透伦敦12月19日 - 欧洲股市周一从11个月高位回落，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)领跌银行股，因投资者担忧该行的筹资计划，全球最大的酸奶制造商达能(DANO.PA)受挫，此前公司发出营收增长预警。

STOXX 600指数收跌0.1%，周五触及1月5日来最高收位。交易商表示，在年底节日季来临之际，市场将继续交投清淡，可能走势震荡。

泛欧指数在过去两周急升约6%，受银行股上涨提振，因预计公债收益率不断上升将缓解利差压力，美元上涨也带来扶助。

银行股.SX7P是周一跌幅最大的类股，因投资者锁定利润，以及他们对意大利西雅那银行能否完成50亿欧元增资计划保持谨慎态度。意大利西雅那银行周一暴跌11%。

“西雅那银行可成功完成筹资计划将会令人意外，”JCI Capital 投资组合经理Alessandro Balsotti说，他补充说，该行可能只在争取时间，等待意大利政府敲定援助该行的计划。

其他的欧洲银行中，德意志银行(DBKGn.DE)和意大利裕信银行(CRDI.MI)均大跌4.5%，巴克莱银行(BARC.L)下挫2.7%。

法国食品集团达能(Danone)(DANO.PA)下跌约1.4%，此前公司预计2016年营收增长将略低于最初目标，因其欧洲乳制品业务表现弱于预期。

英股富时100指数.FTSE收高0.08%。德股DAX指数.GDAXI收涨0.2%。法股CAC指数.FCHI下跌0.22%。(完)