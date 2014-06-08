欧洲股市延续欧洲央行新政策出台后的涨势

路透巴黎6月6日 - 欧洲股市周五连续第二日受欧洲央行提振经济复苏的新举措刺激上涨，欧元区绩优股指也创六年高位。

二线欧元区股市表现出色，西班牙IBEX指数.IBEX劲升1.7%，意大利FTSE MIB指数.MIB大涨1.5%，由诸如Banco Santander(SAN.MC)和Intesa SanPaolo(ISP.MI)等银行股领涨，因投资者押注欧元区银行在欧洲央行的新举措中得益最大。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升0.6%，收报1,388.48点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨0.8%，收报3,294.28点，此为2008年来首见。

Euro STOXX 50波动率指数.V2TX下降至13.4，至2007年金融危机爆发前的最低水平。

欧洲央行在周四开始攀升，因欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

“欧洲央行的举措对市场带来重大转变，但勿忘央行的措施需要六至九个月才对实质经济造成影响，”Pictet策略部主管Christophe Donay说。

“中期而言，美联储和欧洲央行的政策行动迥异将对欧股有利，欧股估值仍然较美股便宜，欧股倾向受益于流动动力，因为目前全球投资者对欧洲股票的持有量仍较低，”他说。

今年迄今，西班牙IBEX指数升幅约12%，意大利MIB指数录得17%的涨幅，远远超前英国富时100指数.FTSE同期的1.4%的涨幅，和德国DAX指数.GDAXI的4.5%的升幅。

欧股对周五美国非农就业数据反应不大。美国雇主5月维持了强劲的聘雇速度，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合市场预期的增加21.8万个。3月和4月修正数据显示，就业岗位增加数量较先前公布的少6,000个。

英国富时100指数.FTSE上涨0.66%，收报6,858.21点。德国DAX指数.GDAXI升0.4%，收报9,987.19点。法股CAC-40指数.FCHI上扬0.71%，报4,581.12点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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