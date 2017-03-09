欧股微幅上涨 阿迪达斯暴涨但法国电力集团大跌

路透伦敦3月8日 - 欧洲股市周三小涨，阿迪达斯(Adidas)和英国安全公司G4S受业绩推动攀升带来的提振，部分被法国电力集团和Boskalis下跌所抵消。

泛欧STOXX 600指数升0.1%，结束之前连续四日下跌的势头。英股富时100指数.FTSE收低0.1%，此前英国公布的预算案没什么意外。

随着季报期展开，数据显示，54.9%的欧洲公司的业绩好于市场预期，高于2011年以来的季度均值。

阿迪达斯(ADSGn.DE)暴涨9.4%，触及纪录高位。公司上调营收和盈利增长目标，2016年营收增长12.5%。

阿迪达斯股价在过去一年上涨65%，美国同业Nike同期下跌3%。

英国安全公司G4S(GFS.L)猛涨8%，此前公布杠杆比率下降，且营收四年来首次增长。

法国电力集团(EDF.PA)跌8%，至纪录低位，此前法国政府发售了2.31亿股该公司优先股，为集团增资的一部分。

荷兰海事建设公司Boskalis(BOSN.AS)跌4%，此前该公司报告20年来首次出现年度亏损，受一次性支出拖累。

德股DAX指数.GDAXI微幅收升0.01%，法股CAC-40指数.FCHI涨0.11%。(完)