欧股微幅上涨 阿迪达斯暴涨但法国电力集团大跌

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月8日 - 欧洲股市周三小涨，阿迪达斯(Adidas)和英国安全公司G4S受业绩推动攀升带来的提振，部分被法国电力集团和Boskalis下跌所抵消。
泛欧STOXX 600指数升0.1%，结束之前连续四日下跌的势头。英股富时100指数.FTSE收低0.1%，此前英国公布的预算案没什么意外。
随着季报期展开，数据显示，54.9%的欧洲公司的业绩好于市场预期，高于2011年以来的季度均值。
阿迪达斯(ADSGn.DE)暴涨9.4%，触及纪录高位。公司上调营收和盈利增长目标，2016年营收增长12.5%。
阿迪达斯股价在过去一年上涨65%，美国同业Nike同期下跌3%。
英国安全公司G4S(GFS.L)猛涨8%，此前公布杠杆比率下降，且营收四年来首次增长。
法国电力集团(EDF.PA)跌8%，至纪录低位，此前法国政府发售了2.31亿股该公司优先股，为集团增资的一部分。
荷兰海事建设公司Boskalis(BOSN.AS)跌4%，此前该公司报告20年来首次出现年度亏损，受一次性支出拖累。
德股DAX指数.GDAXI微幅收升0.01%，法股CAC-40指数.FCHI涨0.11%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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