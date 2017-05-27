欧股小幅收低 能源股和银行股领跌

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦5月26日 - 欧洲股市周五在清淡交投中下跌，能源股和银行股领跌，本周周线几无变动，表现乏善可陈。
泛欧STOXX 600指数收低0.2%，欧元区蓝筹股指数.STOXX50E也下跌。
银行股.SX7P对股指带来最大拖累，下滑0.6%，盘中稍早触及一周低位。
交易商表示，尽管意大利经济部长周四称，两家地区银行Popolare di Vicenza和Veneto Banca的任何救助计划将不会导致投资者蒙受损失，寻求安抚他们，但市场仍担忧该国政治形势和这两家银行的状况。
银行股中，意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)(ISP.MI),Mediobanca(MDBI.MI)和裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)在稍早下跌后缩减跌幅，德意志银行(DBKGn.DE)，Bank of Ireland (BKIR.I)和英国莱斯银行(LLOY.L)股价跌幅居前。
油股是跌幅最大的板块，下挫逾1%，因OPEC延长减产至明年3月的决定令投资者失望，油价应声下挫。
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和道达尔(TOTF.PA)均下跌约0.6%。
英股富时100指数.FTSE是欧股的亮点，收升0.4%，创下纪录收盘高位，连续第五周上涨，受英镑下挫超过1%提振。
德股DAX指数.GDAXI收低0.15%，法股CAC指数.FCHI微幅下跌0.01%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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