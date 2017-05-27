欧股小幅收低 能源股和银行股领跌

路透伦敦5月26日 - 欧洲股市周五在清淡交投中下跌，能源股和银行股领跌，本周周线几无变动，表现乏善可陈。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，欧元区蓝筹股指数.STOXX50E也下跌。

银行股.SX7P对股指带来最大拖累，下滑0.6%，盘中稍早触及一周低位。

交易商表示，尽管意大利经济部长周四称，两家地区银行Popolare di Vicenza和Veneto Banca的任何救助计划将不会导致投资者蒙受损失，寻求安抚他们，但市场仍担忧该国政治形势和这两家银行的状况。

银行股中，意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)(ISP.MI),Mediobanca(MDBI.MI)和裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)在稍早下跌后缩减跌幅，德意志银行(DBKGn.DE)，Bank of Ireland (BKIR.I)和英国莱斯银行(LLOY.L)股价跌幅居前。

油股是跌幅最大的板块，下挫逾1%，因OPEC延长减产至明年3月的决定令投资者失望，油价应声下挫。

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和道达尔(TOTF.PA)均下跌约0.6%。

英股富时100指数.FTSE是欧股的亮点，收升0.4%，创下纪录收盘高位，连续第五周上涨，受英镑下挫超过1%提振。

德股DAX指数.GDAXI收低0.15%，法股CAC指数.FCHI微幅下跌0.01%。(完)